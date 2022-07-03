يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري الإيطالي، جواو بيدرو، ابتعد عن الانضمام إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جواو بيدرو يبتعد عن الهلال:

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن جواو بيدرو وقع على عقود انتقاله إلى غلطة سراي حتى صيف عام 2025، على أن يتم استكمال بعض البنود المالية مع كالياري، قبل الإعلان عن الصفقة رسميًّا.

وارتبط اسم جواو بيدرو بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الصيفي، حيث أكدت تقارير إلى أن الإدارة برئاسة فهد بن نافل وصلت إلى مفاوضات متقدمة مع اللاعب، الذي يرغب في الرحيل عن كالياري بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وشارك جواو بيدرو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري في 278 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 86 هدفًا، ويمتاز بالتسديد القوي من خارد منطقة الجزاء، وتبلغ قيمته التسويقية خلال الفترة الحالية 5 ملايين يورو.

الزعيم يتوج بالدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).