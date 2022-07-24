يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أقوى الفرق هجوميًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009 وحتى الآن.

الهلال @Alhilal_FC اختتم موسم 2021-22 بالهدف رقم (800) في شباك المنافسين ⚽️ الفريق الأكثر تسجيلاً في تاريخ دوري المحترفين 💪 pic.twitter.com/jGgaf5X5N9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 24, 2022

الهلال يسجل 800 هدف:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما وصل إلى 800 هدف مع نهاية منافسات موسم 2021/ 2022.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأقوى هجوميًّا في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 هدفًا، كما نجح في التتويج باللقب الثالث على التوالي.

الأكثر تسجيلًا في الدوري السعودي للمحترفين:

وبلغ إجمالي عدد أهداف الدوري السعودي للمحترفين 7765 هدفًا حتى موسم 2021/ 2022، جاءت معظمها عن طريق أندية الزعيم، الأهلي، النصر، الاتحاد والشباب.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل 697 هدفًا، يليه النصر برصيد 680 هدفًا، ثم الاتحاد بـ664 هدفًا، والشباب بـ585 هدفًا، وسجلت الأندية الـ25 التي شاركت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 4339 هدفًا.