يُخيم الغموض على مستقبل حارس المرمى وليد عبدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي الجديد.

التعاقد مع أوسبينا

ونجحت إدارة نادي النصر في حسم صفقة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا رسميًّا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين، لتتردد أنباء بشأن رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في رحيل وليد عبدالله.

جدل بشأن مصير وليد عبدالله

وتفاعلت الجماهير مع غموض مستقبل الحارس النصراوي، ليصبح اسم وليد عبدالله ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خاصة مع ظهوره سعيدًا وتفاعله مع اللاعبين في المعسكر.

وانقسمت أراء الجماهير بشأن مستقبله، حيث طالب البعض باستمراره كحارس ثانٍ في صفوف الفريق، نظرًا لخبراته وإخلاصه للنادي، وإمكانية الاستعانة به في حالة إصابة أو إيقاف أوسبينا.

وطالب البعض الآخر بضرورة رحيله، وأكدوا أنه لن يُفيد الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل تقدمه في العمر، وشددوا على منح الفرصة للحراس الشباب من أجل التواجد والاستفادة من خبرات أوسبينا الكبيرة.