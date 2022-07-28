وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس العديد من الأسئلة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه حول قضايا نادي النصر ضد الاتحاد والهلال بسبب محمد كنو والمغربي عبدالرزاق حمدالله بجانب توجيه بعض الأسئلة حول شكل مسابقة دوري المحترفين بالموسم الجديد.

4 تغريدات من بتال القوس قبل الموسم الجديد

وغرد القوس قائلًا: “الأندية تستعد وبدأت معسكراتها لموسم مرتقب والتعاقدات المبرمة حتى الآن حتى من أندية الوسط توحي بموسم مختلف.

وأضاف: ” ماذا ينقص دورينا حتى تكتمل الصورة الجميلة.. ؟، لدينا مشكلة في الجدولة والتوقف فترة طويلة قبل المونديال تحتاج إعادة نظر .

وتابع: “مشكلة أخرى مماثلة في استدعاءات المنتخب الأولمبي المشارك في “الإسلامية” الذي سيبدأ معسكره قبل عشرة أيام من الدورة، أم المشاكل ، التحكيم هل غيرت اللجنة أي شيء؟ سواء في اختيار الأجانب أو تأهيل المحلي، أيضا لائحة الانضباط ،سمعنا عن تعديلات بعض موادها أثناء اجتماع الرابطة ،الموسم على الأبواب، هل عدلت؟ هل أرسلت للأندية للنقاش؟”.

وواصل: “الأندية تستعد ، وتحضر لموسمها والأكيد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يريد أيضا موسما ناجحا له وللدوري.. وتحضيراته يفترض ألا تقل عن بقية التحضيرات، أخيرا ، هل يمكن أن نبدأ الموسم بدون ملفات معلقة؟،أفترض ذلك، وأفترض أن قضيتي كنو والتسجيلات تحسم قبل وقت كاف من الموسم الجديد، لنترك النصر الطرف الأول في القضيتين جانبا ، لكن هل من المنطق ألا يعرف الاتحاد والهلال مصيرهما وقرارات القضيتين قد تؤثر على موسمهما؟”.