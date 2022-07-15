يسعى نادي برشلونة لإقناع نجم الفريق الأول لكرة القدم، الهولندي الدولي فرينكي دي يونج بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

برشلونة قد يستبعد دي يونج

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الجمعة، عن تطور آخر محتمل في هذه الصراع، حيث لم يقرر البارشا ما إذا كان دي يونج صاحب الـ25 عامًا، سيرافق الفريق إلى الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة الكتالونية: “سيكون القرار الأخير في هذا الشأن للمدرب تشافي هرنانديز، الذي لم يجر محادثات بعد مع الإدارة، حول سفر اللاعب الهولندي مع الفريق”.

وأضافت: “سيتم الكشف عن قائمة برشلونة، في نفس اليوم الذي سيغادر فيه اللاعبون إلى الولايات المتحدة، وقد يكون من الصعب على المدرب ألا يأخذ دي يونج معه”.

وترغب إدارة نادي برشلونة في بيع لاعبه الهولندي لتقليل فاتورة الأجور، التي أدت إلى تعقيدات في تسجيل الصفقات.

اتفاق برشلونة ويونايتد

وكانت تقارير صحافية، قد أكدت إتمام الاتفاق بين برشلونة ومانشستر يونايتد، على انتقال دي يونج إلى الفريق الإنجليزي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية زيادتها 8.5 ملايين جنيه إسترليني، على شكل إضافات.

ولا يرغب الهولندي الدولي في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ويأمل أيضا في الحصول على ما يعادل 17 مليون جنيه إسترليني، كأجور مؤجلة ومكافآت لا تزال مستحقة على إدارة البارشا.