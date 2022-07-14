أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي عثمان ديمبلي.

برشلونة يجدد عقد ديمبلي

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو كشف من خلال عن تجديد عقد ديمبلي لموسمين إضافيين حتى صيف عام 2024.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن راتب المهاجم الفرنسي سيكون أقل بـ40% من راتبه في العقد السابق، إلا أنه يمكنه الحصول على مكافآت عديدة، وذلك بناء على مستواه مع الفريق طوال الموسم.

المهاجم الفرنسي مع برشلونة

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وخاض 150 مباراة، ونجح في تسجيل 32 هدفًا، وصنع 34 آخرين.

وتعطلت مسيرة عثمان ديمبلي لفترات طويلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها، إلا أنه استعاد مستواه في الموسم الأخير منذ قيادة تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب البارشا.