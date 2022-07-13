أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي رافينيا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد.

رافينيا ينضم لبرشلونة

وأصدر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد من خلاله توصله إلى اتفاق مع ليدز يونايتد لضم رافينا، في انتظار إجراء اللاعب البرازيلي للفحوصات الطبية.

وأكدت تقارير صحافية، أن نادي برشلونة اتفق مع ليدز يونايتد على الحصول على خدمات النجم البرازيلي مقابل 58 مليون يورو، وذلك بجانب 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

ويُعد اللاعب البرازيلي هو الصفقة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم فرانك كيسيه من ميلان الإيطالي، وأندرياس كريستنسن من تشيلسي الإنجليزي.

موعد وصول اللاعب والفحوصات الطبية

وفي السياق ذاته، كشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو مزيدًا من التفاصيل، وقال: “يطير رافينيا إلى إسبانيا اليوم من أجل استكمال عملية انتقاله إلى برشلونة، وسيوقع عقدا حتى صيف 2027”.

وتابع رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فعل اللاعب البرازيلي كل شيء للانضمام إلى برشلونة والذي يعد حلمه الأكبر”.