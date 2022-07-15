وقع البرازيلي رافينيا عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الجمعة.

تقديم رافينيا

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب البرازيلي رافينيا مع رئيس النادي خوان لابورتا، وهو يوقع العقود ليبدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا، يوم الأربعاء الماضي، أكد من خلاله توصله إلى اتفاق مع ليدز يونايتد لضم رافينيا، في انتظار إجراء اللاعب البرازيلي للفحوصات الطبية، قبل أن يُقدمه بشكل رسمي اليوم.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز يونايتد على ضم اللاعب البرازيلي مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

برشلونة في الدوري الإسباني

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز في المركز الثاني برصيد 73 نقطة من الفوز في 21 مباراة، والتعادل 10 مرات، فيما خسر 7 لقاءات.