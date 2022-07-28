تواصل إدارة بوتافوغو البرازيلي محاولاتها لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ماثيوس بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي.

بوتافوغو ينتظر قرار الهلال

ولفتت bolavip البرازيلية إلى أن نادي بوتافوغو ينتظر قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بشأن تسجيل الهلال للاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تسهيل رحيل بيريرا عن الزعيم.

وأشارت الصحيفة البرازيلية، إلى أن عقوبة نادي الهلال بالمنع من تسجيل لاعبين جدد؛ تسببت في رفض الإدارة لرحيل أي لاعب محترف، ولكن تعليقها سيفتح الباب لاستئناف المفاوضات مع بوتافوغو للحصول على خدمات النجم البرازيلي.

بيريرا مع الهلال

وانضم بيريرا إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وشارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

واكتفى النجم البرازيلي بتسجيل هدفين فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 21 مباراة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالموسم المنصرم.

وخاض بيريرا 3 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وصنع هدفًا، فيما سجل هدفًا وصنع آخر خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.