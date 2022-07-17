أثار والد ماثيوس بيريرا حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

والد بيريرا يؤكد رحيله عن الهلال

وانتشر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه والد بيريرا، حيث أكد رحيله عن الهلال، وقال: “سيأتي إلى بوتافوغو.. اقترب كثيرًا، تقريبًا نستطيع أن نقول إنه وصل فقط يتبقى القليل”.

وتُخيم حالة من الجدل على مستقبل بيريرا صاحب الـ26 عامًا مع الهلال، حيث تؤكد تقارير رغبته في الرحيل هذا الصيف، فيما أبدت الإدارة برئاسة فهد بن نافل تمسكها باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع بيريرا في الصيف الماضي، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وشارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).