تألق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت مع النصر خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاليسكا الأكثر تسديدًا

ويُعد تاليسكا أكثر اللاعبين تسديدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 153 تسديدة، ليكون مساهمًا بنسبة 33.4% من تسديدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والتي تصل إلى 458 تسديدة.

ويحتل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو المركز الثاني في قائمة الأكثر تسديدًا برصيد 111 تسديدة، فيما حل السوري عمر السومة ثالثًا، بلغت نسبة تسديداته 23.2% من تسديدات الأهلي الـ443.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).