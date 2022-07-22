أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا غضب الجماهير مع بدء مرحلة الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

تاليسكا يغيب عن المعسكر

وغاب تاليسكا عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التي غادرت إلى ماربيا الإسبانية بالأمس؛ لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، ما دفع الجماهير لانتقاده عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وانتقدت الجماهير تصرف تاليسكا بالغياب عن الاستعداد للموسم المقبل، خاصة أن هناك جهازًا فنيًا جديدًا بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، فيما تساءل البعض الآخر عن إمكانية رحيله في ظل ارتباط اسمه بأكثر من ناد.

قائمة النصر في المعسكر

وغادر النصر إلى إسبانيا بالأمس، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، حيث يطمح جارسيا في تجهيزهم بشكل مميز.

وضمت قائمة النصر بالمعسكر؛ دافيد أوسبينا، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، غيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي وعبدالإله العمري.

ويتواجد أيضًا؛ عبدالله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران وفينسنت أبو بكر.