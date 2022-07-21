كشف المدربان البرتغاليين ريكاردو سواريش وجوزفالدو فيريرا عن تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لـ موسم 2020/2021 مساء اليوم الخميس.

تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: ”

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – أليو ديانج

خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبدالقادر”.

أما تشكيل نادي الزمالك فجاء مكونًا من: ”

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور – محمد عبد الغنى – سيد نيمار

خط الهجوم: أشرف بن شرقى – سيف الجزيرى – أحمد زيزو”.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في يوليو

ولعب الأهلي مع الزمالك 12 مباراة من قبل في شهر يوليو، لم ينجح نادي الزمالك في الفوز في أي مباراة منهم، حيث تفوق الأهلي الذي حقق الفوز في 8 مواجهات سابقة، بينما لا يعرف الزمالك الفوز على الأهلي في “قمة يوليو”، بعد تعادله 4 مرات من قبل في شهر يوليو.