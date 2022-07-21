اكتشف تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة ناسا، مجرة ​​عمرها 13.5 مليار عام، وهي حتى الآن أقدم مجرة في الكون رأتها عيون البشر، وقد أُطلق عليها اسم GLASS-z13 أو GN-z13.

وكانت أقدم مجرة تم اكتشافها قبل الآن هي GN-z11 والتي اكتشفها تلسكوب هابل في عام 2015، ويبلغ عمرها 400 مليون سنة.

ويستخدم تلسكوب جيمس ويب تقنية كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، القادرة على الكشف بشكل أدق من تلسكوب هابل عن النجوم والمجرات.

وبحسب تقرير نيو ساينتست، فإنه أثناء التحقيق في المنطقة القريبة من GN-z13 رصد التلسكوب GN-z11 أيضًا، ولاحظ علماء من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس أن كلا المجرتين صغيرتان جدًّا.

يبلغ عرض GN-z13 أي قطرها نحو 1600 سنة ضوئية أما GN-z13 فهي تمتد 2300 سنة ضوئية، وفي حين أن هذه الأرقام قد لا يستطيع العقل تخيلها، إلا أنه بالمقارنة بمجرة درب التبانة التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية، فإن قطرها يصل لـ 100 ألف سنة ضوئية.

وأشار العلماء إلى أن اكتشاف هاتين المجرتين على مسافة قريبة من بعضهما لابد وأن يحمل أحد أسرار الكون، لكنهم لم يستطيعوا تفسيره بعد، وقال العالم غابرييل برامر من الدنمارك، وهو جزء من الفريق الذي اكتشف GN-z11: إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتأكيد المسافة بين المجرتين.

اكتشافات سابقة لـ جيمس ويب:

وهذا ليس أول اكتشاف لهذا التلسكوب، فمنذ أيام قليلة كشفت ناسا عن مجموعة من الصور الخلابة لم يسبق لها مثيل، وقد جذبت انتباه علماء الفلك وعشاق الفضاء الآخرين.