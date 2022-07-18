كشف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عودته إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رونالدو ينفي رغبته في العودة:

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إحدى الصفحات عبر موقع “إنستجرام”، أن كريستيانو رونالدو مرتبط بالعودة لصفوف سبوىتنج لشبونة، بعدما وجدت سيارته في موقف سيارات النادي، وعلق النجم البرتغالي على هذا المنشور قائلًا: “كذب”.

ولم ينضم النجم البرتغالي إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد التي انطلقت الأسبوع الماضي، مبررًا ذلك بأسباب عائلية.

كريستيانو يرفض العرض السعودي:

وأكدت تقارير أن قائد منتخب البرتغال كريستيانو تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، بعد إبداء رغبته في الرحيل عن يونايتد، ولكنه رفض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).