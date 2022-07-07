يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره خورفكان الإماراتي وديًا، في إطار استعداداتهما لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

التعاون يواجه خورفكان

وكشف نادي خورفان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم، حيث سيبدأ 12 يوليو، ويسافر لخوض معسكر في هولندا يوم 24.

ولفت نادي خورفكان إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيواجه نظيره التعاون في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي، على أن يخوض مواجهة رابعة ويعود يوم 14 أغسطس إلى الإمارات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد كشف عن برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث أعلن مغادرته إلى هولندا يوم 22 يوليو، على أن يخضع اللاعبون لفحوصات طبية في اليوم التالي، ويخوض عددًا من المباريات الودية.

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