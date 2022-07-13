وجه الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج رسالة وداع للجماهير بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

What a journey 💙 pic.twitter.com/beX13AOOsj — Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022

رحيم سترلينج يتحدث عن رحلته مع السيتي

وأكدت تقارير صحافية أن سترلينج اجتاز الكشف الطبي مع تشليسي، ووقع عقدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2027.

ونشر رحيم سترلينج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطاته مع مانشستر سيتي، وعلق قائلًا: “يا لها من رحلة”.

كما نشر صورة من رسالته جاء فيها: “7 مواسم، 11 لقبا رئيسيا، ذكريات خالدة.. للجهاز الفني الذي لعب دورًا هائلًا في تطويري على مدار الأعوام، لزملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم الملعب”.

وتابع رحيم سترلينج رسالته قائلًا: “وللجهاز الإداري، لهؤلاء في المكاتب، للمشجعين الذي ساندوا الفريق دون كلل، لكل من له علاقة بمانشستر سيتي، احترامي لكم لا يمكن أن يكون أعظم”.

رحلة مميزة

وأضاف: “يا لها من رحلة! أنا ممتن للحظات الصعود والهبوط، لحظات الهبوط هي التي اختبرت قوتي وجعلتني قادرًا على الوقوف هنا أمامكم كأفضل نسخة من نفسي”.

واختتم رحيم سترلينج رسالته قائلًا: “وصلت إلى مانشستر وعمري 20 عاما، واليوم أغادر رجلًا، شكرًا لدعمكم الذي لا ينتهي، كان شرفا ارتداء قميص مانشستر سيتي”.