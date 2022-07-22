أكد نجم بايرن ميونيخ، السنغالي الدولي ساديو ماني رفضه لفكرة وجود تنافس مع زميله السابق في صفوف ليفربول، النجم المصري محمد صلاح.

ساديو ماني يؤكد عدم التنافس مع أي لاعب

وقال ساديو ماني: “الناس في بعض الأحيان تقول إن هناك منافسة بيني وبين محمد صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة”.

وتابع: “تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائما تضخيم الأمور.. كما لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه”.

واختتم ساديو ماني تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين”.

ماني أفضل لاعب إفريقي في 2022

وتوج صاحب الـ30 عامًا المنضم حديثًا إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق الأمر ذاته في 2019.

وجاء فوز ساديو ماني بالجائزة بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في التأهل إلى كأس العالم.