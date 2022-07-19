كشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي سبب جلسة استماع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ومسؤولي الاتحاد أمام لجنة الاحتراف.

تفاصيل جلسة عبد الرزاق حمد الله ومسؤولي الاتحاد

وقال: “حضور أنمار الحائلي، عبدالوهاب عابد، حامد البلوي ومشعل السعيد وربما محامي نادي الاتحاد، والابن الغالي الكابتن الخلوق عبد الرزاق حمد الله وفهد بارباع يوم الخميس للجنة الاحتراف.. لا يتعلق بموضوع التسجيلات التي حفظت!!”.

وتابع سعود الصارمي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الموضوع يتعلق بالتفاوض أثناء سريان العقد؟!”.

تفاصيل الأزمة

وشهدت الشهور الأخيرة توترًا شديدًا بين النصر وعبد الرزاق حمد الله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي النصر قد فسخ عقده مع حمدالله في أكتوبر 2021 من طرف واحد دون الكشف عن الأسباب، إلا أنه أوضح أنها لأسباب قانونية، قبل أن يوقع للاتحاد في صفقة انتقال حر في الميركاتو الشتوي.