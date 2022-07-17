يرغب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري في مصالحة جماهير الأهلي عند مواجهة نادي الزمالك في موعد نهائي كأس مصر 2021 الذي يُقام الخميس المقبل.

وكان الأهلي خسر من نادي بيراميدز أمس السبت في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.

المدرب سواريش يرغب في الظفر بكأس مصر أولًا لإثبات أنه المدرب المناسب لـ الأهلي بالفترة الحالية، بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ثانيًا الفوز على الزمالك وحسم نهائي كأس مصر قد يرفع من الروح المعنوية للاعبي الأهلي للمنافسة على لقب الدوري المصري الذي يتصدره الزمالك مع تبقي مباراتين مؤجلتين لـ الأهلي.

مطالبة بإلغاء الدوري !

وفي وقت سابق، أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يمانع إلغاء الدوري المصري لـ موسم 2021/2022 رغم تصدر الزمالك للمسابقة برصيد 57 نقطة.

الزمالك كان فاز أمس السبت على نادي غزل المحلة في الجولة الـ25 بهدفين دون رد، كما استغل خسارة مطارده الأهلي من نادي بيراميدز بثنائية دون رد أيضًا في نفس الجولة.

وقال منصور في تصريحات إعلامية: ” أرحب بإلغاء الدوري المصري، انظروا إلى لاعبي كل الأندية يعانون من الإجهاد، خاصة لاعبي الأهلي، هل هذا هو مستوى عمرو السولية أو علي معلول؟، الإجهاد بالفعل واضح على الجميع”.

موعد نهائي كأس مصر

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي مساء الخميس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021، ثم يواجه الأهلي فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري المصري، وفي نفس اليوم يلعب الزمالك مع فريق سموحة.