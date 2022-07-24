بدأ المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

سوموديكا يقود مران الرائد:

ولحق سوموديكا بالأمس ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في مدينة كارتبيه التركية، وقاد الحصة التدريبية الصباحية اليوم، والتي تركزت على التمارين اللياقية، وسيخوض الفريق تدريبًا مسائيًّا.

وقاد سوموديكا، فريق الشباب في الموسم الماضي، قبل أن يتولى تدريب الرائد بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب البرتغالي جواو بيدرو الذي تمت إقالته قبل آخر جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يستعد للموسم الجديد:

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تركيا حتى يوم 15 أغسطس، على أن يخوض 5 مباريات ودية أيام 3، 6، 9، 13 و14 من الشهر القادم.

ويأمل المدير الفني الروماني في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.