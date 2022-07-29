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وأظهر مقطع فيديو، مشاركة شرطة دبي، في عملية “الأيدي الوفية” التي تم إطلاقها لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة.

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وانتشرت الآليات بمختلف أحجامها التابعة لها، لتقديم الدعم اللازم في مختلف المواقع لإنقاذ المواطنين والمناطق المتضررة.

إنقاذ عالقين من السيول

فيما نشرت وزارة الداخلية الإماراتية، مقطع فيديو يبرز جهود رجال الأمن وفرق الإغاثة التابعة للوزارة في إنقاذ عالقين من السيول خلف سوق الجمعة الذي يقع بين جبال إمارة الفجيرة.

جهود وزارة الداخلية في إنقاذ عالقين خلف "سوق الجمعة" في إمارة الفجيرة The efforts of the Ministry of Interior to rescue those stuck behind the "Friday Market" in the Emirate of Fujairah#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/jW8074LnXI — وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022

الأيدي الوفية

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس الخميس، أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت علمية “الأيدي الوفية” لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”: “تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية “الأيدي الوفية” في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي”.

وأضافت: “وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم إخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر”.

سيول عارمة

وشهدت الفجيرة الأربعاء أمطاراً غزيرة أدت لسيول في بعض الأماكن؛ ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسببت بوجود عدد من السكان العالقين.

من جانبه وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.