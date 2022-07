وأظهر مقطع فيديو، مشاركة شرطة دبي، في عملية “الأيدي الوفية” التي تم إطلاقها لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة.

وانتشرت الآليات بمختلف أحجامها التابعة لها، لتقديم الدعم اللازم في مختلف المواقع لإنقاذ المواطنين والمناطق المتضررة.

فيما نشرت وزارة الداخلية الإماراتية، مقطع فيديو يبرز جهود رجال الأمن وفرق الإغاثة التابعة للوزارة في إنقاذ عالقين من السيول خلف سوق الجمعة الذي يقع بين جبال إمارة الفجيرة.

جهود وزارة الداخلية في إنقاذ عالقين خلف "سوق الجمعة" في إمارة الفجيرة

The efforts of the Ministry of Interior to rescue those stuck behind the "Friday Market" in the Emirate of Fujairah#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/jW8074LnXI

