وثق مقطع فيديو متداول، أحدث التقنيات المتطورة للطائرات بدون طيار “الدرون”، في نقل وتوصيل المستلزمات الطبية، ما يكون عاملًا لإنقاذ أرواح الناس.

وسائل النقل السريع قد يكون الوقت في بعض الاحيان عامل يؤثر على حياة انسان.

شاهد هذه الطريقة لنقل بعض المستلزمات الطبيه عن طريق الدرون.#الدرون #AI

pic.twitter.com/hHyx4Y3G2L — أ.د/عبدالله محمد عسيري|A.M. Asiri 🇸🇦 (@aasiri) July 16, 2022

نقل المستلزمات الطبية بالدرون

وأظهر المقطع المتداول، طائرة درون تحمل أحد أكياس الدم، لتوصيلها بشكل سريع جدًا لأحد الأطباء حيث يأخذها بشكل سهل من الطائرة.

وتحدث المغردون عن أن الدرون تعد من وسائل النقل السريعة الآن، مثنين على الفكرة حيث قد يكون الوقت في بعض الأحيان عاملاً يؤثر على حياة إنسان.