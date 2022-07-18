كشف الدكتور عبد الله الجندل، أخصائي طب الأسرة، عن عدة علامات تدل على أن جسم الفرد يعاني من الجفاف، مؤكدًا أنها تختلف من شخص لآخر ومن كبار السن للصغار.

#صباح_السعودية | ماهي العلامات التي تدل على أن جسمك يعاني من الجفاف؟ د. عبدالله الجندل يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/iEillG9rcK — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 18, 2022

علامات الجفاف عند الرضع

وأوضح الجندل خلال استضافته ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن من أبرز علامات الجفاف عند الرضع أو الصغار هي قلة الدموع والإصابة بالتهيج وعدم الراحة، لافتاً إلى أن انخفاض المنطقة حول العينين يعد أبرز الأعراض السريرية الشائعة التي تدل على المعاناة من الجفاف.

العلامات الشائعة

وأشار إلى أن الأعراض التي يمكن أن يشعر بها سواء الكبار أو الصغار وتدل على إصابته بالجفاف هي الشعور بالعطش، فالصحيح عدم الشعور بهذا الإحساس، داعيًا إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل على فترات متقطعة.

وأوضح أن قلة التبول من العلامات أيضًا التي تدل على معاناة الإنسان من الجفاف، لافتاً إلى أن لون البول هو العاكس للأمر، فكلما كان اللون أقرب للشفاف كان المؤشر جيداً ودليلاً على أن الجسم مرتوي.

أعراض الجفاف

وكانت وزارة الصحة، حددت في وقت سابق، بعض أعراض الجفاف، قائلة إن الجفاف هو عبارة عن قلة شرب الماء الذي يمكن أن يتسبب في الحمى وفرط التعرق والقيء والإسهال والتبول الزائد.

ومن أبرز أعراض الجفاف الشعور بالعطش، الشعور بالتعب، جفاف الفم والشفاه والعينين، بول أصفر داكن ورائحة قوية، والتبول قليلاً.