تسعى إدارة نادي الاتفاق لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الجزائري الدولي رايس مبولحي رسميًا.

رايس مبولحي يرحل عن الاتفاق

وأعلن نادي الاتفاق بالأمس عن رحيل رايس مبولحي، ووجه رسالة إليه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وصلت رحلتنا إلى النهاية شكرًا على مشوارك المميز على إخلاصك وقتاليتك”.

ويُعد رايس مبولحي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال السنوات الأخيرة، وشارك معه في 104 مباراة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 26 مرة.

كارتيرون يسعى لضم أبو جبل

واقترح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على إدارة الاتفاق التعاقد مع حارس مرمى نادي الزمالك، محمد أبو جبل، خاصة أنه دولي ويُشارك مع المنتخب المصري، وذلك وفقًا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وكان محمد أبو جبل قريبًا من الانتقال إلى صفوف النصر، إلا أن الغضب الجماهيري تسبب في عدم إتمام الصفقة، كما أكدت تقارير اقترابه من الانتقال لأحد الأندية السعودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).