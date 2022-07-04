يبدو أن النجم الدنماركي كريستيان إريكسن اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

مانشستر يونايتد يفاوض كريستيان إريكسن:

وكان كريستيان إريكسن قد انضم إلى برينتفورد بعقد قصير في يناير الماضي، وساعد الفريق على إنهاء الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الـ13، بعد تحقيق الفوز في 7 انتصارات من أصل 11 مباراة شارك فيها.

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن إريكسن صاحب الـ30 عامًا وافق شفهيًّا على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في صفقة مجانية.

إريكسن

تفاصيل التعاقد:

وفي السياق ذاته، قال خبير سوق الانتقالات العالمية، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “توصل يونايتد إلى اتفاق كامل مع إريكسن حول عقد مدته 3 سنوات، وستوقع العقود ويخضع اللاعب للكشف الطبي في يونايتد هذا الأسبوع”.

وأضاف: “كان إريك تن هاج مدرب المان يونايتد، عاملًا رئيسيًّا في هذه الصفقة، بعدما اتصل باللاعب مرتين لشرح مشروعه.. وأبلغ كريستيان إريكسن، مانشستر يونايتد وبرينتفورد بقراره النهائي صباح اليوم”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز السادس، وبالتالي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.