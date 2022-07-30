أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه يسمح لمرضى القلب كبار السن بتناول القهوة والشاي باعتدال فلا داعي من التضييق في تناولها.

شرب القهوة باعتدال

وأوضح النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “وجدت شكوى من بعض المرضى كبار السن أن أبناءه وبناته يُضيقون عليه في شرب القهوة والشاي خوفاً على صحته”، لافتا إلى أن الحقيقة أن شرب القهوة باعتدال مسموح لغالبية مرضى القلب كبار السن، وذلك بعدم تجاوزه ٣٠٠ ملغ كافيين في اليوم (مثلاً ٨ فناجيل قهوة عربية، ٢ بيالة شاهي)”.

وكان النمر حذر في وقت سابق من الإفراط في شرب القهوة لتفادي الصداع والقولون العصبي والتوتر وغيرها من الأمراض.

أضرار الإفراط في شرب القهوة

وأضاف أن “زيادة شرب القهوة عن 300 ملغ كافيين يومياً يزيد من الصداع ،التوتر، الخفقان، الرعشة، صعوبة النوم، زيادة حموضة المعدة، وإثارة القولون العصبي”.

وتابع أن هناك دراسات تشير إلى أن الإسراف في شرب كميات كبيرة من الكافيين “يزداد” في الأشخاص الذين يعانون القلق النفسي أو إدمان المخدرات.

الكافيين يشتت الانتباه

وفي وقت سابق قال النمر إن القليل من الكافيين يساعد على التركيز، لكن الإكثار منها يسبب عدم التركيز وتشتت الانتباه والخفقان وتابع أن المسموح للشخص البالغ ألا يتجاوز 3 أكواب قهوة يوميًّا .