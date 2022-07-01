سلط موقع Startup الفرنسي، الضوء على تأسيس الشركات الناشئة في السعودية في إطار رؤية 2030 قائلًا: إذا كنت تبحث عن أسواق ناشئة للبدء في تأسيس شركتك، فربما لن تجد سوقًا ناضجًا مثل المملكة.

وتابع: منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 وتحديث سياستها التجارية لتعكس الممارسات العالمية، انفجر الاستثمار الأجنبي بقوة في البلد، وقد قامت بتوسيع فرص الاستثمار بشكل كبير لرواد الأعمال الدوليين في السنوات الأخيرة.

ومع استمرار المملكة في تحديث وتطوير نفسها وفتح أبوابها للسياحة الأجنبية، أصبحت فرصة جذابة بشكل متزايد لفرص الشركات الناشئة، وقد سهلت الحكومة على رواد الأعمال إنشاء المتاجر الخاصة بهم، كل ما يحتاجه الأمر فقط هو الحصول على التصاريح والتأشيرات لإنشاء مشروع تجاري، وقد باتت خطوته في السنوات الأخيرة أسهل من ذي قبل.

مزايا تأسيس شركة ناشئة في السعودية

وسلط الضوء كذلك على المزايا التي ينالها الشخص عندما يقرر فتح شركته الناشئة في السعودية تحديدًا، حيث قال التقرير: هناك عدد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لتأسيس شركة ناشئة في المملكة، بما في ذلك ما يلي:

سهولة ممارسة الأعمال.

الموقف الإيجابي تجاه رأس المال الأجنبي.

عدم وجود ضريبة الدخل على رواتب الأجانب في كثير من الحالات.

زيادة التنويع بعيدًا عن اقتصاد الدولة المعتمد على النفط.

ممارسات الأعمال المتطورة مدعومة بأحدث التقنيات.

مستويات عالية من الرعاية الصحية والتعليم.

شخصية ودية للشعب السعودي.

تركيز قوي على الأسرة في الثقافة السعودية.

تمتلك المملكة أدنى معدلات الجريمة في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ السعوديون مدينة نيوم، وهي مدينة استثمارية تركز على جذب الاستثمار ضمن إطار رؤية 2030 في مجالات تشمل:

الطاقة والمياه.

التنقل والتكنولوجيا الحيوية.

إنتاج الغذاء.

العلوم التكنولوجية والرقمية.

التصنيع المتقدم.

وسائل الإعلام والترفيه.

وهي جزء من إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الاستثمار الرأسمالي الدولي.

تحديد سوق لشركتك السعودية الناشئة

هناك العديد من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تأسيس شركة ناشئة في الصناعات الناشئة والمتوسعة في السعودية، وحدد الموقع الفرنسي الفرص التالية:

الخدمات التعليمية.

ابتكار مرافق ومعدات وإجراءات الرعاية الصحية.

التمويل والتكنولوجيا.

قطاع الترفيه.

المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية.

بالإضافة إلى ذلك، مع انفتاح المملكة على السياحة الدولية كجزء من مبادرة رؤية 2030، لأنه يوجد الآن سوق ضخم للخدمات المتعلقة بالسياحة، وهذا بدوره يؤدي أيضًا إلى الحاجة إلى تعزيز صناعة النقل داخل الدولة، مما يعني المزيد من فرص الاستثمار في كلا القطاعين.

أمثلة على الشركات الناشئة الناجحة في السعودية

استفاد المئات من رواد الأعمال الشباب بالفعل من الظروف المواتية في المملكة لتأسيس شركة ناشئة، وتشمل بعض الأمثلة البارزة ما يلي:

Fordeal تأسست عام 2017.

Lendo، شركة ناشئة للخدمات المالية، تأسست عام 2019.

جاهز، منصة توصيل طعام تأسست عام 2016.

نانا، شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية توفر خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت، تأسست عام 2016.

PayTabs، مزود حلول المدفوعات عبر الإنترنت، تأسست عام 2014.

مزارع البحر الأحمر، شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تركز على استخدام المياه المالحة في تعزيز إنتاج المحاصيل التجارية، تأسست عام 2018.

صلا، منصة تقدم إرشادات حول إنشاء أعمال تجارة إلكترونية عربية، تأسست عام 2016.

واستفادت هذه الشركات الناشئة من الصناعات الناشئة مثل التسوق عبر الإنترنت للبقالة والمدفوعات الرقمية وتطوير الطاقة المتجددة، ويتمتع الكثير منهم الآن بنجاح كبير.