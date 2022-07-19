أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، قرارًا بتشكيل لجنة المسابقات وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الحالية اعتذارهم عن الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي السابق 2022/2021.

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين

وضمت لجنة المسابقات التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ محمد السليم رئيسًا، وفي العضوية محمد السليمان وعبدالرحمن السيار.

وكان أحمد الراشد قد أعل مؤخرًا عن تقديم استقالته من رئاسة اللجنة في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العفالق يشكر الراشد

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس إدارة الرابطة، المهندس عبدالعزيز العفالق عن شكره وتقديره للجنة السابقة برئاسة أحمد الراشد.

وثمَّن لها كل الجهود التي تم بذلها خلال المواسم الثلاثة السابقة، منذ انتقال أعمال اللجنة من اتحاد القدم إلى الرابطة، متمنيًا في الوقت ذاته لأعضاء اللجنة المشكلة حديثا التوفيق والنجاح.

ومن المقرر كذلك أن يتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية نظراً لاستقالة رئيسها محمد السليم بعد تعيينه رئيسًا للجنة بشكل رسمي اليوم.