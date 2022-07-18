أعلن نادي الظفرة الإماراتي عن تعاقده رسميًّا مع نجم الباطن السابق، محمد رايحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد رايحي إلى الباطن:

ونشر حساب نادي الظفرة الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمحمد رايحي بقميص الفريق بعد توقيع العقود دون الكشف عن مدة التعاقد.

وانضم الهولندي محمد رايحي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في أكتوبر 2020، وظهر بشكل مميز معه، ليوقع إلى الظفرة الإماراتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

وكان رايحي صاحب الـ28 عامًا، قد بدأ مسيرته مع فريق إيندهوفن تحت 19 عامًا في عام 2011، ولعب بعد ذلك في صفوف فريقي نيميخن، سبارتا روتردام الهولنديين، قبل أن ينتقل إلى نادي الباطن.

الظفرة يدعم صفوفه:

وكان نادي الظفرة قد تعاقد مؤخرًا مع المدير الفني الصربي نيبوشا فيسوفينتش، حيث يسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، لتقديم أداء أفضل خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.