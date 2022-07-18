قال المصور مارك هاريسون الذي يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية BBC: إنه يمتلك صورة للأمير أندرو من شأنها أن تهز العائلة المالكة البريطانية إذا تم نشرها للجماهير، وجاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج Newsnight.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي وصفت تصريحات هاريسون بأنها تندرج تحت فئة الابتزاز، فإن المصور رفض الكشف عن سره، لكنه قال: إن الأمر سيحرج الأمير أندرو والعائلة المالكة البريطانية.

كيف حصل مصور الـ BBC على الصور؟

قال هاريسون: إنه قد نال الصور أثناء قيام الأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة إليزابيث، بمقابلة تلفزيونية في 2019، والتي وُصفت حينها بأنها كارثية؛ حيث كان قد تحدث وقتها عن حياته الخاصة، وعلاقته المثيرة للجدل مع جيفري إبستين الذي أدين وسُجن بتهم تتعلق بالتحرش بقاصرات، لكن هذا اللقاء أثار نتيجة عكسية ولم يكن له نتيجة إلا إذكاء نيران فضيحة تعصف في قلب الأسرة البريطانية المالكة.

وتابع مصور الـ BBC، أنه خلال سعي الأمير آندرو لإنقاذ سمعته، سمح للقناة البريطانية بإجراء لقاء تلفزيوني مطوّل معه، وحينها عرض مجموعة من الصور لكنه أصر على عدم نشرها للعلن أبدًا.

وبعد هذه التصريحات المثيرة، قال مصدر من داخل العائلة المالكة البريطانية برنامج Newsnight: إنه إذا تم نشر أي من الصور على الملأ، فسيكون ذلك صادمًا للغاية، خاصة إذا تم فصلها عن سياقها.