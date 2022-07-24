انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب عمان ضد الصومال ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بفوز الأحمر العماني بثنائية دون رد.

فوز منتخب عمان ضد الصومال بثنائية

وبدأت مباراة منتخب عمان ضد الصومال التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، قبل أن ينجح سلطان المرزوق في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22.

وواصلت عمان السيطرة على أحداث المباراة، وحاول المنتخبان تسجيل هدف ولكن دون جدوى، وسجل علي البلوشي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 91.

ترتيب المجموعة في كأس العرب للشباب

ونجح منتخب عمان للشباب في تعويض خسارته ضد مصر في الجولة الأولى بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 3 نقاط من مواجهتين، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب تحت 20 عامًا بشكل مؤقت.

وظل منتخب الصومال للشباب بدون رصيد، ويتبقى له مواجهة ضد مصر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، والتي ستحدد هوية المتأهل عن المجموعة الرابعة.