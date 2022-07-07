أبدى مسؤولو نادي ميلان الإيطالي تمسكهم بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ميلان يسعى لضم حكيم زياش

واقترب ميلان من التعاقد مع مهاجم كالياري، البرازيلي جونيور ميسياس في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 4.5 مليون يورو، إلا أنه لا يزال متمسكًا بضم حكيم زياش أيضًا.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن التعاقد مع ميسياس لن يحدث أي فرق في سعي ميلان لحسم صفقة زياش، والذي لن يحظى بفرصة للمشاركة مع تشيلسي الذي اقترب من ضم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

الإعارة الحل لحسم الصفقة

وتطمح إدارة ميلان ضم المهاجم المغربي صاحب الـ29 عامًا، على سبيل الإعارة، مع وضع بند إلزامي من أجل شراء اللاعب بشكل نهائي بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو، حيث لم يتم الاتفاق على السعر النهائي بعد.

ومن المتوقع أن يتم حسم صفقة حكيم زياش قريبًا، خاصة في حالة إتمام تشيلسي، التعاقد مع رحيم سترلينج.