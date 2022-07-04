تألق النجم التونسي نعيم سليتي بشكل لافت مع الاتفاق، ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم المنصرم.

نجوم جوائز أفضل لاعب موسم 2021/ 2022:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نجوم جوائز أفضل لاعب خلال موسم 2021/ 2022، 4 لاعبين من الاتحاد، ولاعب من الاتفاق، الهلال والأهلي.

وتوج بجائزة أفضل لاعب من الاتحاد؛ أحمد حجازي، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله، ونجم الأهلي عبدالرحمن غريب “أكتوبر”، ومهاجم الهلال أوديون إيغالو “مارس”، ونعيم سليتي في نوفمبر، مايو ويونيو.

إشادة بموسم نعيم سليتي:

ولعب نعيم سليتي دورًا بارزًا في بقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تألقه اللافت في الجولات الحاسمة، ليكون الأبرز في صفوفه ومن أبرز اللاعبين الأجانب بالمسابقة.

وقال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، منير آل خاتم: “الفنان نعيم سليتي بالرغم من إصابة بداية الموسم إلا أنه كسب الرهان بمساهمته بوضع بصمة مع فارس الدهناء من خلال التسجيل والصناعة”.

وتابع في تعليقه على تألق سليتي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “ويستحق ابن تونس الخضراء جائزة أفضل لاعب في الموسم لتحقيق الأفضلية في 3 شهور.. وبإذن الله للإبداع بقية مع الاتفاق”.