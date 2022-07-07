يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن بلد مضيف لمنافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.

النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية

وأشارت صحيفة “المنتخب” المغربية، إلى أن فيفا يبحث عن دولة مضيفة لبطولة كأس العالم للأندية، ولكن لم تتضح المعالم حتى الآن من حيث التسويق، وسط أنباء عن وجود أزمة تهدد إقامة المسابقة العالمية في موعدها.

ولفتت إلى أن “فيفا” يرغب في دفع الدولة المضيفة مبلغًا يُقدر ب 25 مليون دولار، بجانب تحمل تكاليف إقامة الفرق السبعة المشاركة، ولم يتلقَ الاتحاد الدولي لكرة القدم أي طلب لاستضافة مونديال الأندية.

وبعد انتشار عدم تقدم أي دولة لاستضافة كأس العالم للأندية، طالبت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ضرورة تقدم السعودية لتنظيم المسابقة العالمية، والتي تُتيح لبطل الدوري المحلي المشاركة فيها.

مشاركة الهلال في البطولة

وأكدت تقارير أن “فيفا” قرر إقامة كأس العالم للأندية شهر يناير المقبل، وسط أنباء عن اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنادي الهلال للمشاركة في النسخة الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد شارك في النسخة الماضية من مونديال الأندية باعتباره بطل دوري أبطال آسيا، وأنهى البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة ضد الأهلي المصري.