تألق مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، ليجذب أنظار العديد من الأندية.

إيغالو يجذب أنظار الأندية

وتتمسك إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل والمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز باستمرار إيغالو في صفوف الفريق الموسم الرياضي المقبل، إلا أن المهاجم النيجيري ألمح برغبته في الرحيل بعد تلقيه أكثر من عرض.

وأكدت تقارير صحافية اهتمام نادي موناكو الفرنسي، وبشكتاش التركي، بجانب أكثر من نادٍ أمريكي بالتعاقد مع إيغالو، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة مع الهلال سواء محليًا أو قاريًا.

وبدأ إيغالو منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقميص الشباب، قبل أن ينتقل إلى الهلال في الميركاتو الشتوي، وتوج بلقب هداف الدوري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).