تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

النصر يفاوض كافاني

وأكدت تقارير أن كافاني يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بجانب فرق سعودية، خاصة أنه صفقة مجانية، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد عقب نهاية عقده يوم 30 يونيو الماضي.

وأكد مصدر في النصر أن النادي تواصل مع وكيل أعمال كافاني، والتر جوليلموني لمعرفة موقف اللاعب من الانتقال لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأبلغه برغبة العالمي في ضمه لموسمين.

وتابع المصدر خلال تصريحاته “كووورة”: “في حال أبدى المهاجم الأوروغوياني رغبته في التفاوض ستكون هناك مرونة كبيرة من ناحية قيمة ومدة العقد من طرف إدارة نادي النصر”.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، وشارك معه في 57 مباراة، وسجل 19 هدفًا وصنع 7 أهداف، حيث تألق في الموسم الأول، قبل أن تبعده الإصابات من المشاركة باستمرار في الموسم الثاني، ويرحل رسميًا.

التعاقد مع جارسيا

ونجحت الإدارة في التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، نظرًا لخبراته الكبيرة، أملًا في العودة إلى منصات التتويج تحت قيادته، بجانب أكثر من صفقة قوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).