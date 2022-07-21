تُسيطر أزمة نادي النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله على الوسط الرياضي، وسط ترقب الجماهير خوفًا من توقيع عقوبات على العميد.

منع الاتحاد من التسجيل

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من قال أنني أنتظر إيقاف الاتحاد فترتين تسجيل وإيقاف الإداريين؟!”.

وتابع المريسل حديثه قائلًا: “هذه بالنسبة لي أمر منتهٍ ولا يفصلنا عنها إلا مسألة وقت، لكني أنتظر شيئًا أكبر من ذلك بكثير”، وسط تفاعل من الجماهير التي توقعت أن يكون هبوط الفريق.

وكتب صالح العروان: “تنتظر التهبيط وإن شاء الله نشوفهم في الدرجة الثانية”، وقال خالد العنزي: “عبدالعزيز المريسل لا يتكلم من فراغ، أنا مطلع تماما على مايقصده، الأدلة واضحة وتم إثباتها رسميا، والنتيجة سيهبط الاتحاد للدرجة الأولى لا محالة، الكلام اللي في التسجيلات خطير ويمس سمعة الكرة السعودية وعدالة المنافسة”.

النصر يتقدم بشكوى

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والعميد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).