أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع تيريل مالاسيا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فينورد الهولندي.

تيريل مالاسيا يوقع لمانشستر يونايتد

وذكر مانشستر يونايتد، في بيان على موقعه الرسمي: “يسر النادي الإعلان عن انضمام تيريل مالاسيا للنادي، بعدما وقع عقدًا حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام آخر”.

وكشف عن أبرز إحصائيات مالاسيا، وقال: “خاض الظهير الهولندي 136 مباراة مع فينورد، ومثل منتخب بلاده على كل المستويات من تحت 16 عامًا حتى المنتخب الأول، وخاض خمس مباريات دولية”.

سعادة بالانضمام للنادي الإنجليزي

وفي السياق ذاته، قال تيريل مالاسيا: “الانضمام إلى مانشستر يونايتد يعد شعورًا رائعًا. إنه فصل جديد في مسيرتي، حيث سألعب في دوري جديد مع زملاء جدد وتحت قيادة مدرب رائع”.

وواصل تيريل مالاسيا تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد الرسمي قائلًا: “أعرف قدرات تين هاج وما يطلبه من اللاعبين، من خلال اللعب ضد الفرق التي دربها في الدوري الهولندي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أعلم أنني ما زلت شابًا وسأستمر في التطور.. أعد جماهير مانشستر يونايتد بتقديم كل ما لدي على أرض الملعب في كل مرة أرتدي خلالها القميص الأحمر، وسأكون دائمًا ممتنًا لفينورد بسبب ما قدمه لي ولعائلتي”.