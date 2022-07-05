هل تعلم أن أي شخص يمكن أن يصاب بنوبة قلبية ولا يعرف ذلك؟ ففي عام 2016، ذكرت مجلة جمعية القلب الأمريكية أن 45% من جميع النوبات القلبية يُطلق عليها النوبة القلبية الصامتة، بمعنى أنها لا تسبب الأعراض التقليدية مثل الضغط أو الألم في الصدر أو الذراع اليسرى.

متى تحدث النوبة القلبية؟

يمكن أن تحدث النوبة القلبية بشكل عام عندما تنسد الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب، وهذا يحرم عضلة القلب من الأكسجين الغني بالمغذيات ويمكن أن يسبب ضررًا شديدًا.

1- آلام في المعدة وعسر الهضم

هذا العرض شائع بنسبة كبيرة ولكنه الأكثر شيوعًا عند النساء، ويعاني صاحبه من الغثيان وعسر الهضم وآلام البطن، وهي علامات تحذير تشير إلى النوبة القلبية، وتزداد الشكوك عندما يصاحب ذلك ضيق في التنفس أو التعرق أو الدوخة.

2- الدوار

عدم شرب كمية كافية من الماء، أو تخطي الغداء، أو الوقوف بسرعة كبيرة، كلها أشياء يمكن أن تجعلك تشعر بالدوار، لكن الشعور بالدوار المصحوب بألم في الصدر وضيق في التنفس قد يدل على أن نوبة قلبية قد تكون في طريقها؛ لأنه عندما يكافح القلب ولا يستطيع توصيل الأكسجين فإن هذا يؤثر سلبًا على الدماغ.

3- ضيق في التنفس

إذا كنت تشعر وكأنك جئت للتو من ماراثون رغم أن المجهود بسيط، فقد تكون هذه علامة على أن قلبك يواجه صعوبة في ضخ الدم إلى باقي أجزاء جسمك.

4- غثيان وقيء

قدم الباحثون عدة نظريات حول سبب القيء المرتبط بالنوبات القلبية، وقالوا إن هذا يحدث هذا عندما تتضرر خلايا القلب بسبب ضعف إمداد الدم؛ نتيجة لذلك تطلق هذه المناطق المتضررة حمض اللاكتيك وحمض البيروفيك وهو ما يجعل الشخص يشعر بالقيء.

5- ألم في الحلق والفك

ربما سمعت أن ألم الصدر الذي ينتشر أسفل ذراعك هو أحد أعراض الأزمة القلبية، ما قد لا تعرفه هو أن الضغط أو الضيق أو الألم أو الإحساس بالألم في صدرك وذراعيك أو في رقبتك وفكك وحتى وأسفل منتصف وأسفل ظهرك، وحتى ساقيك يمكن أن يكون عرضًا، وقد تشعر أن الألم في الفك والحلق وكأنه ألم شديد في الأسنان.