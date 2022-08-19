أصبح نجم ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو على بُعد خطوة من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.

يونايتد يقترب من حسم صفقة كاسيميرو

ووافق كاسيميرو على الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي فور وصول العرض، وذلك على الرغم من أنه أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة ريال مدريد، وتُشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 70 مليون يورو.

وكشف خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو آخر تطورات الصفقة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “ساعات حاسمة لإتمام الصفقة، ومانشستر يونايتد مقتنع بأن الأمر مسألة وقت ليس أكثر”.

وأضاف: “الصفقة قد تستغرق 24 أو 48 ساعة، وفي انتظار الفحص الطبي الذي لم يتم حجزه بعد، وحجز التأشيرة، والتوقيع على عقد يمتد لأربع سنوات.. هذا هو السبب في أن وجود كاسيميرو ضد ليفربول في البريميرليج لايزال غير مرجح”.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب “أولد ترافورد”، يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالخسارة ضد برايتون بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر برباعية دون رد أمام برينتفورد.