نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد مع النجم الدولي فهد المولد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

المولد شبابيًا لـ3 مواسم

وأعلن نادي الشباب بالأمس، عن توقيع عقد احترافي مع المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد تخفيض مدة إيقافه وعودته إلى الملاعب رسميًا.

ووجه فهد المولد رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أن مكانة العميد ستظل في قلبه، مشددًا في الوقت ذاته فخره بتمثيل الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرقام فهد المولد في الدوري مع الاتحاد

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام فهد المولد مع الاتحاد في دوري المحترفين منذ موسم 2018/ 2019.

وشارك المولد صاحب الـ27 عامًا، في 73 مباراة بدوري المحترفين، وساهم في تسجيل 36 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 22 مرة وقدم 14 تمريرة حاسمة، وقام بـ155 تسديدة بينهم 68 تسديدة على المرمى.

وقام فهد المولد بـ13 تمريرة ناجحة في كل مباراة، وصنع 84 فرصة، ولديه 72 مراوغة ناجحة، وربح 4.1 التحام لكل لقاء، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا مقداره 6.92 درجة على تجربته مع الاتحاد في دوري المحترفين.