نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في التعاقد رسميًا مع الجامايكي لويس غرابان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الأهلي يحسم الصفقة لتعويض رحيل السومة

ووقعت إدارة النادي الأهلي بالأمس عقدًا احترافيًا مع المهاجم الجامايكي لويس غرابان، لمدة عام واحد، مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر.

وجاء تعاقد الأهلي مع غرابان لتعويض رحيل المهاجم السوري عمر السومة إلى العربي القطري بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إحصائيات لويس غرابان مع نوتنجهام

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام المهاجم الجامايكي في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل التوقيع للنادي الأهلي.

ولعب غرابان 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي في التشامبيونشيب، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وبلغت نسبة ترجمته الفرص لأهداف 13%.

وقام لويس غرابان مع نوتنجهام خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي بـ48 تسديدة، بينهم 22 على المرمة، وصنع 26 فرصة، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا وصل إلى 6.88 درجة.