نجحت إدارة نادي الاتفاق في التعاقد مع النجم البرازيلي فيتينو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتفاق يحسم الصفقة:

وأعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع نجم فريق فلامنغو البرازيلي فيتينو، حيث وقع على عقود انضمامه إلى صفوفه حتى عام 2025، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام فيتينو:

وأشاد نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات النجم البرازيلي صاحب الـ28 عامًا، حيث توج بالعديد من البطولات، وشارك في 347 مباراة مع الأندية وساهم في تسجيل 123 هدف.

وفي السياق ذاته، كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن أبرز أرقام فيتينو مع فلامنغو ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم، ومنحته تقييم 7.01 درجة.

وشارك اللاعب في 118 مباراة بالدوري البرازيلي منذ عام 2018، وسجل 14 هدفًا وصنع 19 آخرين، وقام بـ220 تسديدة بينهم 63 على المرمى، ولعب 107 عرضيات ناجحة، وصنع 153 فرصة، ولديه 185 مراوغة ناجحة.