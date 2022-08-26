تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي، ما يحفز اللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي.

العميد يواجه العدالة اليوم

ويلعب العدالة ضد الاتحاد، اليوم الجمعة عند الساعة 6:45 مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

الاتحاد يسعى لانطلاقة قوية

وأنهى العميد الموسم الرياضي الماضي بشكل مميز، حيث كان متصدرًا لجدول ترتيب دوري المحترفين معظم الجولات، إلا أن تعثره في المباريات الأخيرة، حرمه من التتويج باللقب، ما يمنح لاعبيه دفعة لمواصلة التألق.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 20 انتصارًا في موسم واحد له بدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في كسر حاجز الـ60 هدفًا لأول مرة، حيث تمكن من تسجيل 62 هدفًا في الموسم الماضي.

ونجح العميد في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة ضمن منافسات الموسم الماضي من دوري المحترفين، وهي أعلى حصيلة له من الشباك النظيفة خلال موسم رياضي واحد في تاريخ البطولة.