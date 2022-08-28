شهدت الجولة الأولى من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر الشباب قائمة مميزة.

الشباب الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الشباب في الصدارة بنسبة وصلت إلى 80.8%، بعد تألقه ضد الباطن، والفوز بثلاثية نظيفة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى بـ65.1%، يليه النصر بنسبة وصلت إلى 60%، ثم الفيحاء بنسبة تبلغ 57.4%، بالتساوي مع العدالة.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الأولى، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، أبها، النصر وضمك.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بدون رصيد، يليه كل من؛ الاتفاق، الفيحاء، الوحدة، الفتح، الخليج، الباطن والعدالة.