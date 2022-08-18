يبدو أن أنطوان سيمز، شخص منحوس، بعد أن استنجد بالشرطة عقب نزاع مع أحد المطاعم المشهورة، ليأتي رجال الأمن ويلقون القبض عليه.

استنجد بالشرطة فجاءت وألقت القبض عليه.. قصة أميركي "منحوس" سقط بنفسه في المصيدة بعد 5 سنوات من جريمته#أميركا#العربية pic.twitter.com/cpEpJyg79g — العربية (@AlArabiya) August 17, 2022

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة، عندما اتصل انطوان سيمز، المطلوب في قضية إحراق سيارة ومقتل امرأة بداخلها، بخدمة 911، ليشتكي من البطاطس الباردة لمطعم ماكدونالدز، عقب أن بدأ نزاعًا مع الموظفين، حيث استدعى كلا الطرفين الشرطة بولاية جورجيا الأمريكية.

وعندما وصلت الشرطة المكان واكشفت هوية أنطوان، سارعت على الفور في ضبطه، وبعد مطاردة طويلة تم القبض عليه ووجهت له عدة تهم منها القتل العمد والتعدي على القانون.

مطلوب بسبب قضية حرق سيارة

وكان أنطوان سيمز البالغ من العمر 24 عامًا، مطلوبًا لعدم حضوره موعدًا في المحكمة في قضية عام 2018، حيث اتهم هو واثنان آخران بإشعال النار في سيارة بداخلها امرأة، بعد أن أدت صفقة مخدرات فاشلة إلى معركة بالأسلحة النارية.