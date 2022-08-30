يُعد مهاجم ميلان الإيطالي، السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش واحدًا من أبرز اللاعبين الغائبين عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب السويد يغيب عن كأس العالم

وفشل منتخب السويد الأول لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر شهر نوفمبر المقبل، بعد خسارته ضد بولندا بهدفين دون رد في المباراة النهائية من تصفيات الملحق الأوروبي.

إبراهيموفيتش تألق مع ميلان ويغيب عن مونديال 2022

وتألق إبراهيموفيتش صاحب الـ40 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي الممتاز للمرة الـ19 في تاريخه والأولى منذ 11 عامًا.

وكان إبراهيموفيتش يطمح في استكمال مسلسل تألقه، وقيادة منتخب السويد إلى مونديال 2022، خاصة أنه صاحب العبارة “بطولة كأس العالم دون زلاتان ليست كأس العالم”، ما كان يحفزه للتأهل ونهاية مسيرته بشكل مميز.

ولعب زلاتان إبراهيموفيتش منذ بداية تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في صناعة هدفين أمام جورجيا وكوسوفو، قبل أن تبعده الإصابة عن 4 مباريات أمام إسبانيا وكوسوفو، ومواجهتي الذهاب والإياب ضد اليونان.

وعاد زلاتان للمشاركة مع منتخب السويد أمام جورجيا وإسبانيا، وخسر المواجهتين، ثم غاب عن لقاء التشيك، إلا أنه شارك لمدة 11 دقيقة في المباراة الحاسمة ضد بولندا، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده.

وعلى الرغم من المسيرة الحافلة لإبراهيموفيتش في الملاعب الأوروبية، إلا أنه لعب في نسختين فقط من كأس العالم، الأولى في 2002، وودع منتخب بلاده البطولة من الدور ثمن النهائي، والثانية في 2006، وغادر المونديال من الدور ذاته.