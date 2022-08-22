أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، قبل قليل، عن قبول استقالة نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية، عبدالله العقيل من منصبه.

استقالة نائب رئيس لجنة الحكام

ولفت اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أنه وافق على الاستقالة التي تقدم بها عبدالله العقيل، بناءً على ظروفه العملية الخاصة، وتكليفه مستشارًا للجنة الحكام.

ومن جانبه، قدم رئيس لجنة الحكام الرئيسية، السويسري مانويل نافارو باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة، شكره وتقديره للعقيل على ما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق.

اتحاد الكرة يُعين عبدالرحمن العمري

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين عبدالرحمن العمري نائبًا لرئيس لجنة الحكام، بالإضافة إلى مهامه بالإشراف على اللجان الفرعية للحكام، حيث سيتم تقييم وإعادة هيكلة اللجان المعنية وفقًا للوائح الجديدة.

ويتمتع العمري بخبرة فنية وإدارية حيث تدرج في عمل اللجان الفرعية حتى وصل إلى الإشراف العام على اللجان، كما يملك خبرة تحكيمية حيث كان حكمًا معتمدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بجانب عمله حاليًا مقيمًا ومدربًا.