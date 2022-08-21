اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد.

الاتحاد السعودي يعتمد اللائحة:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق عقدت في وقت سابق ورشة عمل مع الأندية لمناقشة التعديلات على لائحتها في نسختها الجديدة، وذلك قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وجاءت هذه الخطوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل إشراك الأندية في مختلف الجوانب بما يسهم في تطوير كرة القدم في المملكة على كافة الأصعدة.

انطلاق الدوري الخميس المقبل:

ومن المقرر أن ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره ضمك، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي اليوم ذاته، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الخليج في إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تُستكمل منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومي الجمعة والسبت.